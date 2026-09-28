Bill Gates'ten yapay zeka için 20 yıllık öngörü: Yeni bir çağ başlayacak

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Microsoft'un kurucu ortağı Bill Gates, yapay zekanın insanlığın geleceğini iki aşamada değiştireceğini öngördü.

NBC'nin "Meet the Press" programına konuşan Gates, ilk aşamanın yaklaşık 20 yıl sürebilecek bir uyum dönemi olabileceğini söyledi. Gates'e göre yapay zeka bu süreçte sağlık hizmetlerinin yüksek maliyeti ve yaşam pahalılığı gibi sorunların çözümünde önemli potansiyel taşıyacak. Ancak teknolojinin yaratacağı değişim beraberinde ciddi riskler de getirecek.

İş dünyasında büyük değişim bekliyor

Gates, yapay zekanın özellikle iş gücü piyasasını değiştireceğini düşünüyor. Doğru güvenlik önlemlerinin oluşturulmaması halinde teknolojinin suçluların imkanlarını da artırabileceğini belirten Gates, insanlığın yeni sisteme uyum sağlamasının yaklaşık 20 yılı bulabileceğini öngördü. Asıl büyük değişimin ise bu dönemin ardından başlayacağını söyledi.

"Bolluk çağı" başlayabilir

Gates'in ikinci aşamada yapay zeka ile insansı robotların birleşmesinin ev inşa etmekten gıda üretimine kadar çok sayıda fiziksel işi üstlenebileceğini söylerken, ortaya çıkabilecek dönemi "bolluk çağı" olarak tanımladı.

Bu senaryoda üretimin artmasıyla büyük ölçekli kıtlıkların azalabileceğini düşünen Gates'e göre insanların karşısına bu kez farklı sorular çıkacak. Daha fazla boş zamana sahip insanların hayatlarına nasıl anlam katacağı ve zamanlarını nasıl değerlendireceği bunların başında gelecek.

"Çok fazla hasar görmeden atlatabilir miyiz?"

Gates'in asıl endişesi ise "bolluk çağı"na ulaşmadan önce yaşanabilecek geçiş dönemi. Gates, genç nesillerin yeni dünyanın nasıl şekilleneceğine karar vereceğini belirtirken kendi odağını, insanlığın çalkantılı geçiş sürecini büyük zarar görmeden atlatıp atlatamayacağı olarak tanımladı.

Yapay zeka konusunda güvenlik önlemlerini savunan Gates, hükümetlerin ve kolluk kuvvetlerinin de sürece dahil olması gerektiğini düşünüyor. Gates'e göre zorunlu güvenlik ve izleme mekanizmaları teknoloji şirketlerine ek maliyet getirebilir ancak yapay zeka daki ilerlemeyi dramatik biçimde yavaşlatmak zorunda değil.