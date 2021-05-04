Bill ve Melinda Gates çifti 27 yıllık evlilikten sonra boşanma kararı aldı

Microsoft'un kurucusu Bill Gates ve eşi Melinda Gates boşanma kararı aldı. Bill Gates sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "İlişkimiz üzerinde çok fazla düşündükten ve emek harcadıktan sonra, evliliğimizi sona erdirme kararını verdik " ifadesini kullandı.

Bill Gates Twitter üzerinden açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Son 27 yılda, üç harika çocuk yetiştirdik ve tüm insanların sağlıklı ve üretken bir yaşam sürmesini sağlamak için tüm dünyada çalışan bir vakıf kurduk.

Bu misyona olan inancımızı paylaşmaya devam ediyoruz ve vakıfta birlikte çalışmalarımıza devam edeceğiz, ancak hayatımızın bu sonraki aşamasında bir çift olarak birlikte büyüyebileceğimize artık inanmıyoruz."

İkili 1980'lerin sonlarında tanıştı ve üç çocukları var.