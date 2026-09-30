Bin Selman'dan Türkiye ve Pakistan'la ortak savunma vurgusu

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Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın haberine göre, Veliaht Prens Bin Selman, Kral Selman bin Abdulaziz Al Suud adına başkent Riyad'daki Şura Konseyi'nin 9. dönem açılış oturumunda konuştu.

Ülkesinin yanında duran kardeş ve dost ülkelerin bölge güvenliği ile istikrarına sunduğu katkıları takdirle karşıladıklarını belirten Bin Selman, bölge istikrarının güçlendirilmesi, gerilim ve çatışmalardan uzak durulmasının önemine dikkati çekti.

Körfez Güvenliği ve Ortak Eylem

Muhammed bin Selman, Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ülkelerini hedef alan saldırıların, Körfez’in güvenlik ve istikrarının bölünmez bir bütün olduğunu açıkça ortaya koyduğunu vurguladı.

Kardeş ülkelerle birlikte Körfez güvenliği, stratejik işbirliği ve ekonomik entegrasyonu sağlamayı hedeflediklerini aktaran Bin Selman, bu hedefin Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz’in vizyonunun da temel taşlarından biri olduğunu kaydetti.

Yemen Meselesi

Yemen’e yönelik desteklerini yineleyen Veliaht Prens, "Suudi Arabistan, Yemen hükümetine tüm ülke topraklarında egemen olması, istikrarı yeniden kurması; kaosu, yıkımı ve Yemen halkı ile bölgeyi tehdit etmeyi yöntem haline getiren terörist Husi milislerin saldırılarına karşı koyması için kapsamlı desteğini teyit etmektedir." ifadelerini kullandı.

İsrail yönetiminin Gazze Şeridi’ndeki Filistinlilere yönelik devam eden saldırılarını ve Mescid-i Aksa’ya dönük mükerrer ihlallerini en sert ifadelerle kınadıklarını vurgulayan Bin Selman, uluslararası topluma ve özellikle Gazze için oluşturulan Barış Konseyi’ne, kalıcı bir siyasi çözüme ulaşılması hedefiyle üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getirme çağrısında bulundu.

Bin Selman, Filistin davasına bağlılıklarının altını çizerek, "Filistin halkının meşru haklarını elde etmesine ve uluslararası kararlarla uyumlu bağımsız devletini kurmasına kadar Suudi Arabistan Krallığı, sarsılmaz bir tutum sergilemeyi ve kesintisiz çaba göstermeyi vadetmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Sudan’a Birlik ve İstikrar Desteği

Sudan konusunda da birlik ve istikrar mesajı veren Veliaht Prens, bu ülkenin toprak bütünlüğüne, meşru kurumlarının muhafazasına ve Sudan halkının savaş ile yıkımın getirdiği felaketlerden korunmasına yönelik koşulsuz desteklerini sürdürdüklerini kaydetti.

Ülke güvenliği konusunda hiçbir tavize yer olmadığının altını çizen Muhammed bin Selman, gerilimin düşürülmesi ve diplomatik kanalların işletilmesi için mümkün olan tüm gayreti gösterdiklerini ifade etti. Bin Selman ayrıca, güvenliği hedef alan her türlü tehdit veya saldırıya kararlı bir şekilde karşılık vermekten asla tereddüt etmeyeceklerinin altını çizdi.

Küresel Enerji Güvenliği ve Çok Uluslu Deniz Savunma Koalisyonu

Küresel çapta yaşanan enerji krizine ve jeopolitik gerilimlere rağmen Suudi Arabistan'ın uluslararası piyasalara petrol tedarikini aksatmadan sürdürdüğünü hatırlatan Bin Selman, ülkesinin "küresel enerji güvenliğinin emniyet supabı" olduğunu dile getirdi.

Deniz güvenliğini tahkim etmenin hayati önem taşıdığını kaydeden Veliaht Prens, uluslararası deniz koridorlarının siyasi ve ekonomik bir baskı aracı olarak istismar edilmesini engellemek amacıyla "Suudi Arabistan Çok Uluslu Deniz Savunma Koalisyonu" girişimini başlattıklarını bildirdi.​​​​​​​