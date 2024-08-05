Binlerce göstericiyi konutuna gören Hasina, helikopterle kaçtı

Haftalardır hükümet karşıtı gösteriler nedeniyle zor durumda kalan Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina (76), konutu halk tarafından basılınca, oğlu ile birlikte askeri helikoptere binerek ülkeyi terk etti. Bu hareketi istifa olarak kabul eden hükümet karşıtı halk, kutlamalarına Şeyh Hasina'nın babası Şeyh Mujibur Rahman'un Başkent Dakka'daki heykelini yıkmaya çalışarak başladı. Hasina'ya ait konutu basanlardan bir kısmının, başbakanlık konutundan televizyon ve eşya taşıdığı görüldü.

Geçiş hükümeti kurulacak

Bangladeş Ordu Komutanı General Waker-Uz-Zaman, Başbakan Şeyh Hasina Vecid'in ülkeden askeri helikopterle kaçmasının ardından yaptığı açıklamada, ülkede geçiş hükümeti kurulacağını duyurdu. Waker-Uz-Zaman, gösterilerin ve şiddet olaylarının durulması halinde sıkıyönetime gerek kalmayacağını belirtti.

"Tüm siyasi partilerle verimli bir görüşme gerçekleştirdikten sonra geçiş hükümeti kurmaya karar verdik. Durumu çözüme kavuşturmak için şimdi Bangladeş Cumhurbaşkanı Muhammed Şahabuddin ile görüşeceğiz" diyen Waker-Uz-Zaman, Dakka Üniversitesi Hukuk Bölümü'nden Profesör Asif Nazrul'u, öğrencilerden protestolara son vermesini talep eden açıklama yayımlamaya çağırdı.

15 Temmuz'dan bugüne...

Bir grup öğrencinin, Bağımsızlık Savaşı'na katılanların ailelerine kamuda ayrılan kontenjan oranına tepki vererek başlattığı ve söz konusu oranın Şeyh Hasina liderliğindeki Avami Birliği Partisi'nin destekçilerine fayda sağladığını savunduğu gösterilerle 15 Temmuz'da ilk adımı atılan olaylar üç hafta büyüyerek devam etti. Olaylarda 147 kişi hayatını kaybetti, 10 bine yakın kişi gözaltına alındı.