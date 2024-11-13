Binlercesi Ukrayna'ya karşı cephede! ABD: Kuzey Kore birlikleri savaşta yer almaya başladı

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, Kuzey Kore'nin Rusya’ya asker sevkiyatı ile ilgili yeni açıklamalarda bulundu. Patel, Rusya’nın Kursk bölgesine konuşlandırılan Kuzey Kore birliklerinin Ukrayna güçlerine karşı savaş operasyonlarına katılmaya başladığını teyit etti.

“Rusya’nın Ukrayna’ya karşı yürüttüğü acımasız savaşı sürdürmek için Kuzey Kore askerlerinden faydalanma kararı bizi ciddi şekilde endişelendiriyor” diyen Patel, 10 binden fazla Kuzey Kore askerinin Rusya’ya gönderildiğini ve büyük bir kısmının Kursk Oblastı’nda konuşlandığını belirtti.

Patel, Kuzey Kore birliklerinin özellikle topçu, İHA ve siper temizleme gibi “kritik” piyade operasyonları için eğitim aldığını söyledi. Ancak bu birliklerin, Rus ordusuyla uyum sağlama, dil engeli ve komuta-kontrol zorlukları yaşadığına dikkat çekti. ABD’nin, müttefikleriyle birlikte bu durumu yakından takip ettiğini de ekledi.

ABD’nin bu açıklaması, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un’un, saldırı durumunda karşılıklı yardımlaşmayı da kapsayan Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması’nı onaylamalarının ardından geldi. Bu zamanlama, iki ülke arasındaki askeri iş birliğinin boyutunu gözler önüne serdi.