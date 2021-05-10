BioNTech ilk çeyrekte 1,12 milyar euro kâr açıkladı

Alman biyoteknoloji firması BioNTech, 2021'nin ilk çeyreğine ilişkin finansal rakamlarını açıkladı. Buna göre, şirketin birinci çeyrekteki net kârı, net gelirlerindeki sert yükselişle, 1 milyar 128,1 milyon euroya ulaştı. BioNTech, geçen yılın ocak-mart döneminde 53,4 milyon euro zarar açıklamıştı.

Şirketin toplam gelirleri birinci çeyrekte 2020’nin aynı çeyreğine göre yüzde 7 bin 138 artarak 2 milyar 50 milyon euroya yükseldi. Piyasalarda beklenti 1,71 milyar euro olması yönündeydi.

Şirket geçen yıl birinci çeyrekte 27,7 milyon euro gelir elde etmişti. Şirketin hisse başına kârı da 4,39 euroya denk geldi.

BioNTech, aşı üretiminde ortağı Pfizer ile birlikte bu yıl 1 milyar 800 milyon doz dağıtımını için 91 ülkeyle anlaşma yaptıklarını ve 6 Mayıs'a kadar toplam 91 ülkeye 450 milyon doz COVID-19 aşısı teslimatını tamamladıklarını da bildirdi.

BioNTech, bu yıl aşı üretim kapasitesinin 3 milyar doza ulaşmasını ve 1 milyar 800 milyon doz aşının teslimatından 12,4 milyar euro gelir bekliyor.