BioNTech üçüncü çeyrekte zarar açıkladı, gelir tahminini yükseltti

BioNTech SE, 30 Eylül 2025’te sona eren üçüncü çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı.

Gelirler geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 23 artarak 1,52 milyar euroya çıktı. Artışta, Bristol Myers Squibb (BMS) ile yürütülen ortaklıktan sağlanan gelirler belirleyici rol oynadı. Yılın ilk 9 ayında toplam gelir 1,96 milyar euroya ulaştı.

Şirketin Ar-Ge harcamaları üçüncü çeyrekte 564,8 milyon euro, genel yönetim giderleri 148,5 milyon euro olarak kaydedildi. Diğer faaliyet giderleri ise 704,2 milyon euro seviyesinde gerçekleşti.

BioNTech, 2025 mali yılı gelir beklentisini 2,6–2,8 milyar euro bandına yükseltirken, şirketin nakit ve menkul kıymet varlıkları 16,7 milyar euro olarak açıklandı.

CEO Prof. Uğur Şahin, onkoloji alanındaki klinik ilerlemelere dikkat çekerken, CFO Ramón Zapata, BMS’den alınan 1,5 milyar dolarlık ödemenin stratejik ortaklık değerini güçlendirdiğini vurguladı.