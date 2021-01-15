BioNTech'e Almanya'dan aşı üretim izni
BioNTech, Almanya’nın Marburg kentindeki tesisinde COVID-19 aşısı için üretim onayı aldı.
Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin ve eşi Dr. Özlem Türeci tarafından kurulan Alman biyoteknoloji firması BioNTech’in Almanya’nın Marburg kentindeki tesisinde COVID-19 aşısı için üretim onayı aldığı belirtildi.
Hessen Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Giessen Valiliği'nin BioNTech şirketine Marburg’daki tesisi işletme ve COVID-19 aşısı üretimi izin verdiği belirtildi.
Açıklamada, aşı üretimine ne zaman başlanacağına BioNTech'in karar vereceği kaydedildi.
Eylül 2020’de İsviçreli ilaç şirketi Novartis’ten tesisi satın alan BioNTech’in burada yılda 750 milyon doz COVID-19 aşısı üretme kapasitesine sahip olacağı belirtilmişti.