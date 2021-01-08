"Biontech'in aşısı yeni mutasyona karşı etkili"

Pfizer'ın yaptığı bir araştırma Pfizer ve BioNTech tarafından geliştirilen koronavirüs aşısının İngiltere ve Güney Afrika'da ortaya çıkan yeni mutasyonlara karşı etkili olduğunu gösterdi. Henüz hakem değerlendirmesi bulunmayan araştırmada Pfizer ve Texas Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden bilim adamları aşının N501Y adı verilen koronavirüs mutasyonuna karşı etkili olduğu sonucuna ulaşıldı.

Pfizer'dan Phil Dormitzer, salgının yayılma hızının artmasında bu mutasyonların rolü olabileceğini söylerken mutasyonun virüsün antikora karşı bağışıklık kazanmasını sağlamasına yönelik endişelerin bulunduğunu söyledi.

Çalışma, aşı yapılan insanlardan alınan kan örneği ile yapılırken hızla yayılan virüsün her iki mutasyonundaki tüm varyasyonları incelemediğinden dolayı bulguları sınırlı durumda.