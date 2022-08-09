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BioNTech'in varyantlara uyumlu aşısı inceleniyor

Pfizer/BioNTech'in varyantlara uyumlu aşısı 'Comirnaty' Avrupa Birliği ilaç düzenleyicisi tarafından inceleniyor.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Avrupa Birliğinin (AB) ilaç düzenleyici kurumu, Pfizer/BioNTech tarafından COVID-19'a karşı geliştirilen aşının varyantlara uyumlu yeni versiyonunu incelemeye aldı.

Avrupa İlaç Kurumunun (EMA) internet sitesinde yer alan bilgilendirmede, "Comirnaty" adlı aşının SARS-CoV-2 virüsü ve Omicron alt varyantları BA.4/5'e uyumlu versiyonunun ön değerlendirmesinin başladığı kaydedildi.

EMA'nın ön değerlendirmesi, aşının pazar onayı için yapılacak şirket başvurusu öncesinde sürece hız kazandırıyor.

Şirketin onay başvurusu yapmasından sonra EMA, normalde aylar sürecek değerlendirme sonucunu kısa sürede açıklayabiliyor.

Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in geliştirdiği mRNA temelli COVID-19 aşısı, AB içinde kullanım için 2020 yılının son günlerinde EMA'dan onay almıştı.

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