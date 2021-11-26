Biontech'ten 'Nu' varyantı için açıklama geldi

Almanya merkezli BioNTech şirketi, son dönemde Afrika’da tespit edilen ve hızla yayılarak başta Avrupa ve Asya’da panik yaratan Nu varyantı ile ilgili Alman Bild gazetesine açıklama yaptı. Açıklamada "Şu an uzmanların endişelerini anlıyoruz ve B.1.1.529 (Nu varyantı) ile ilgili çalışmalara hız verdik. Şu ana kadar gözlemlediğimiz diğer varyantlardan önemli farklılıkları var. Başak proteininde fazladan mutasyon gözleniyor" ifadeleri kullanıldı.

NU VARYANTI İÇİN YENİ AŞI GEREKLİ Mİ?

En geç iki hafta içinde laboratuvar testlerinden yeni verilerin geleceğini açıklayan yetkili bu veriler ışığında Nu varyantı için yeni bir aşı yapılmasına gerek olup olmayacağını aktardı.

Yetkili, "Eğer BioNTech aşısının yeni varyanta karşı etkisi olmadığını tespit edersek harekete geçeceğiz. Pfizer ve BioNTech, aylar öncesinden yeni bir varyantın ortaya çıkması durumunda mRNA aşısının 6 hafta içinde güncellenebilmesi ve yeni aşıların 100 günde teslim edilebilmesi için çalışma yapmıştı. Bu amaçla şirket varyant bazlı aşılar için klinik deneylere başladı" ifadelerini kullandı.