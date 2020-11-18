BioNTech'ten yeni açıklama: Aşı yüzde 95 etkili

Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu Alman ilaç şirketi BioNTech ile ABD'li Pfizer'in geliştirdiği COVID-19 aşısının yüzde 95 etkili olduğu açıklandı.

Daha önceki açıklamada virüse karşı yüzde 90'ın üzerinde etkili olduğu açıklanan aşıyla ilgili gereken güvenlik kriterlerinin de sağlandığı bildirildi.

Son analizlerde virüse karşı yüzde 95 oranında başarı sağladığı açıklanan aşı, tek dozla 28 günde etkili oluyor. Aşı ayrıca, 65 yaş ve üstü yetişkinlerde yüzde 94'lük başarı elde ediyor.

3. faz denemelerine 43 bin kişinin katıldığı, katılımcıların sadece yüzde 2'sinde baş ağrısı ve yüzde 3.7'sinde yorgunluk gözlendiği belirtildi.

Aşıyla ilgili en büyük sorunun soğutma olduğu ifade edilirken, aşıyı depolamak için -70 derecenin altında saklama koşulunun gerektiği bildirilmişti.

Çalışmalarını sürdüren Moderna şirketi ise, geliştirdiği aşının COVID-19'a karşı yüzde 94.5 etkili olduğunu, buzdolabı şartlarında da muhafaza edilebileceğini açıklamıştı.