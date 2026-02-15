Bir garajdan djital imparatorluğa: YouTube'un geliri dudak uçuklattı

2,7 milyar aktif kullanıcısıyla devasa bir dijital imparatorluğa dönüşen YouTube, kuruluşunun 21. yılını kutluyor.

Bir garajdan "internetin kültüne"

Takvimler 14 Şubat 2005'i gösterdiğinde, eski PayPal çalışanları Chad Hurley, Steve Chen ve Jawed Karim tarafından mütevazı bir garajda temelleri atılan YouTube, kısa sürede küresel bir fenomene dönüştü.

"Kendini Yayınla" vizyonuyla yola çıkan platformda ilk kırılma, 23 Nisan 2005'te yaşandı. Kurucu ortaklardan Karim'in yüklediği 19 saniyelik "Me at the zoo" başlıklı video, bugün "internetin ilk dijital kültü" olarak nitelendiriliyor.

Google satın alımı ve ekonomik dönüşüm

YouTube'un yakaladığı önlenemez yükseliş, 2006 yılında teknoloji devi Google'ın dikkatinden kaçmadı. Kendi video girişiminden beklediği verimi alamayan Google, Kasım 2006'da YouTube'u 1,65 milyar dolara satın alarak platformun küresel bir güce evrilmesinin önünü açtı.

2010'lu yıllarda reklam gelirlerinin içerik üreticileriyle paylaşılması, dijital dünyada yeni bir meslek grubunu doğurdu. Bu hamleyle video çekmek birçok kişi için "tam zamanlı bir iş" haline geldi. 17 Mayıs 2018'de ise reklamsız deneyim sunan "YouTube Premium" hizmeti kullanıcılarla buluştu.

Gelirler 60 milyar doları aştı

Alphabet'in 2025 bilanço verilerine göre platformun reklam ve abonelik gelirleri 60 milyar doları aştı. Global Media Insight verilerine göre Ocak 2026 itibarıyla 2,7 milyar aktif kullanıcıya ulaşan YouTube'da günlük 122 milyondan fazla ziyaretçi bulunuyor. Kullanıcılar her gün 1 milyar saatten fazla video izlerken, günlük ortalama kullanım süresi 49 dakika olarak hesaplanıyor.

En fazla kullanıcı nerede?

Platform; YouTube Kids, YouTube Music, YouTube Premium, YouTube Shorts ve YouTube TV gibi farklı hizmetlerle faaliyet gösteriyor. Yaklaşık 500 milyon kullanıcıyla Hindistan dünyada ülke sıralamasında ilk sırada yer alırken, Türkiye'de kullanıcı sayısı 58 milyon seviyesinde bulunuyor.

Youtube'dan 85 milyon dolarlık gelir

Öte yandan "MrBeast" olarak bilinen ABD'li Jimmy Donaldson, 85 milyon dolarlık geliriyle 2025'in en çok kazanan içerik üreticisi olarak dikkat çekiyor.