Bir günde 10.8 milyar dolar kaybetti

Muhasebe hileleri yapmakla suçlanıyor Hindenburg’un Adani’nin portföy şirketlerinin değerini şişirmek için çeşitli muhasebe hileleri yapmakla suçlamasının ardından Adani’nin şirketlerinin amiral gemisi olan Adani Enterprises (ADEL) holding Mumbai’de yüzde 1,1 değer kaybederken, grubun liman ve nakliye kolu yüzde 6’nın üzerinde değer kaybetti.

Şahsi serveti 120 milyar dolar Listelenen 7 Adani Grup şirketinin hisseleri ise ortalama yüzde 5’in üzerinde düştü. Hisselerdeki toplam değer kaybı 10,8 milyar dolar. 60 yaşındaki Hintli işadamının şahsi servetinin 120 milyar dolar olduğu belirtiliyor.

Adani Group’un finans müdürü Jugeshinder Singh raporu, “yanlış bilgilendirme ile bayat, temelsiz ve itibarsız iddiaların kötü niyetli bir bileşimi” olarak tanımladı ve iddiaları reddetti.