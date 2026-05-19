Bir havayolu şirketi daha iflasla karşı karşıya: Tüm uçuşlar iptal edildi

Uçak yakıtı fiyatları Orta Doğu'daki savaşın ve Hürmüz Boğazı'ndaki tıkanmanın etkisiyle rekor fiyatlara yükselirken, artan maliyetler havayolu şirketlerini mali dar boğaza sürükledi. Birçok havayolu şirketi seferleri iptal ederken, bazıları da kalıcı olarak faaliyetlerini durdurmak zorunda kaldı.

Tüm uçuşları iptal etti

Nisan ayının ortasında, Meksikalı havayolu şirketi Magnicharters da tüm uçuşları iptal etmesinin ardından, mayıs ayında iflas koruma başvurusunda bulundu. Şirket geçtiğimiz ay uçuş iptalleri için "operasyonel sorunları" gerekçe göstermişti. Şirketin bakım, eğitim, yedek parça ve teknik destek gibi kritik ihtiyaçları da karşılayamaması nedeniyle AOC lisansı 14 Nisan'da geçici olarak iptal edilmişti.

Magnicharters'ın internet sitesi ve sosyal medya sayfaları şu anda aktif tutulsa da henüz iflas başvurusuna ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Havayolu şirketleri bir bir iflas ediyor

Savaş sonrası patlak veren yakıt krizinin ardından son 3 ayda en az 5 havayolu şirketi iflas bayrağını çekti.

Yılın en büyük havayolu şirketi kapanışı, Spirit Airlines'ın 2 Mayıs'ta kalan tüm uçuşlarını iptal etmesiyle gerçekleşti. Havayolu şirketi daha önce iki kez iflas koruma başvurusunda bulunmuş olsa da jet yakıtındaki hılı yükseliş son darbe oldu.

Houston merkezli Starflite Aviation'ın da mali kriz sonrası AOC lisansı Mart 2026'da iptal edildi.

Slovenya merkezli charter havayolu şirketi AlpAvia da mali sorunlar nedeniyle Mart 2026'da faaliyetlerini durdurdu.

2025 sonunda işletme lisansını kaybeden havayolu şirketi H-Bird ise nisan ayında iflasını ilan etti.