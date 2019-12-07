Bir tanesi bir çocuğu yaşama döndürüyor

07 Aralık 2019

Hilal SARI

ABD merkezli sivil toplum kuruluşu (STK) Edesia, Rockwell Automation’ın kuruma bağış olarak verdiği altı lisansla, Afrika’da çocukların hayatını kurtaran projesini hızla büyütüyor. Kötü beslenmeden dolayı her yıl üç milyon çocuğun hayatını kaybettiği Afrika’da, Edesia’nın ürettiği besin değeri yüksek fıstık ezmelerinin her bir kutusuyla bir çocuğun daha hayatı kurtuluyor. Afrika’da kötü ve yetersiz beslenme nedeniyle çocukların ciddi sağlık sorunları yaşadığı ve hayatını kaybettiği bölgelerde Sınır Tanımayan Doktorlar, (MSF), Unicef, Dünya Gıda Programı gibi kurumlarla birlikte çalışan Edesia, tesislerinde ürettiği MeWe gibi ticari ürünlerinden elde ettiği gelirleri ve topladığı bağışları insani yardım amaçlı PlumpyNut gibi ürünlerini finanse etmek için kullanıyor.

50 ülkede 10 milyondan fazla hayat kurtardı

“Başarımızın ölçüsü ise kaç çocuğa ulaşabildiğimiz” diyen Edesia Direktörü Maria Kasparian, Rockwell Automation’un her yıl düzenlediği Automation Fair’de teknolojinin hayatını kurtardıkları çocuk sayısına doğrudan etki ettiğini vurguladı ve “Bu yıl - 2010’dan bu yana - 50’den fazla ülkede 10 milyon çocuğa ulaşabildik. Daha fazlasına ihtiyaç var, hepsinin hayatı çok önemli o yüzden de hepsine ulaşmak için çabalamaya devam edeceğiz” dedi.

Bebeklerde yer fıstığı alerjisini engellemeye yardımcı olan ve hastalara gıda olarak verilen üç farklı kategorisi var. Her bir kutunun bağışçıya maliyeti 50 dolar, fakat her bir kutudaki 120 PlumpyNut ile yetersiz beslenmeden dolayı hayatını kaybetmek üzere olan bir çocuk tekrar yaşama dönüyor. Edesia Direktörü Maria Kasparian, PlumpyNut’ın besin değerinin yüksek olduğunu ve bir çocuğu açlıktan ölmekten tekrar sağlıklı gelişim evresine geri getirebildiğini belirtti ve “Her bir kutuda 120 tane var, ve bu ölmekte olan çocuğun açlıktan ölmesini engelliyor. Bir kutuyla bir çocuk kurtuluyor” diye konuştu.

Bir dolar bağış ekonomiye 16 dolar olarak dönüyor

Edesia’nın misyonunu “Dünyanın en kırılgan nüfuslarında kötü beslenmeden dolayı hasta olan çocukların tedavisine katkı sağlamak ve kötü beslenmeyle mücadele etmek” sözleriyle anlatıyor Kasparian ve ekliyor: “Kötü beslenmeye bağlı rahatsızlıklar beş yaşından küçük çocuk ölümlerinin yüzde 45’inin sebebi. Yoksulluk, gıda güvensizliği, kötü su kalitesi gibi nedenler de diğer önemli faktörler. Her yıl 3 milyondan fazla ölüm meydana geliyor, çocukların bağışıklık sistemleri zayıflıyor. Zeka gelişimi ve akademik gelişim zayıf kalıyor ve davranış bozukluklarına neden oluyor. Bu aslında çözümünü bilmediğimiz bir sorun değil. Çözümü belli ve umut var. Yoksulluğu azaltmak ve ekonomik büyümeyi hızlandırmak bunun en iyi çözümü. Her 1 dolar bağış yerel ekonomiye 16 dolar olarak dönüyor.”

Afrika’daki tesisler çalışanların hayatını değiştiriyor

Edesia yerel hazır gıda üreticileriyle de çalışıyor. Afrika’da üretim yaptıkları tesisler sayesinde ülkelerin işgücüne de yatırım yaptıklarını belirten Kasparian, manüel süreçlerle başlayan çalışanların şimdi yeni yetkinlikler kazandıklarını da ekliyor ve şunları söylüyor:

“25 farklı ülkeden gelen çalışanlarımızın da hayatları değişti ve yeni yetkinlikler kazandılar. Siera Leone’de bile çalışanımız var. Sadece altı ay eğitim veriliyor çalışanlarımıza. Hepsini yeni fabrika seviyesine getirdik ve bu daha iyi işlerde daha iyi kazanmaları anlamına geliyor."

Akıllı üretim lisanslarıyla kapasitesini yüzde 20 artırdı

2010’dan beri üretim yapan Edesia, 2016’dan beri otomasyona geçmiş. Rockwell Automation’ın proses otomasyon çözümü PlantPAX Modern DCS kullanarak üretimi 15 bin metrekareden 85 bin metrekareye, 9 bin metrik tondan 25 bin metrik tona çıkardıklarını aktarıyor direktör Kasparian. “Manuel bir süreçti. 23 kiloluk çuvalları kaldıran çalışanlardan bugüne geldik. Artık bir tonluk çuvalları kaldıran forkliftlerle çalışıyoruz. Verileri daha iyi gözlemleyerek tüm partileri daha iyi görüntüleyebiliyoruz. Rockwell 6 lisansı bağışladı bize. Bu lisanslar sayesinde anlık analizler yapılabiliyor ve gerçek zamanlı analitik sağlayan görüntü ekranları kullanıyoruz. Saatlik veriler doğrudan süreçten geliyor. Kapasitemizde sırf bu yıl yüzde 20’lik bir artış oldu.