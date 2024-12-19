Bir ülke daha politika faizini 25 baz puan indirdi

Riksbank'tan yapılan açıklamaya göre, gösterge faiz oranı yüzde 2,75'ten yüzde 2,50'ye çekildi. Piyasa beklentisi de faizin 25 baz puan indirileceği yönündeydi.

Bu, politika faizinin Mayıs ayından bu yana toplamda 150 baz puan düşürüldüğü anlamına geliyor.

Banka, enflasyon ve ekonomik faaliyet görünümü değişmeden kalırsa, politika faizinin 2025'in ilk yarısında bir kez daha düşürülebileceğini açıkladı.

“2025'in ilk yarısında bir kez daha düşebilir”

Faiz oranının hızla şekilde düşürüldüğünü ve para politikasının ekonomiyi gecikmeli olarak etkilediğini belirten Riksbank, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu, para politikasının bundan sonra formüle edilmesinde daha temkinli bir yaklaşım gerektiğini gösteriyor. Riksbank bu nedenle, daha önceki kesintilerin ve enflasyon ve ekonomik aktivite görünümüne ilişkin risk profilindeki değişimlerin etkisi ışığında gelecekteki faiz oranı ayarlamalarına olan ihtiyacı dikkatlice değerlendirecektir. Görünüm değişmeden kalırsa, politika oranı 2025'in ilk yarısında bir kez daha düşürülebilir."

8 Ocak'tan itibaren geçerli olacak

Politika faiz oranına ilişkin karar 8 Ocak'tan itibaren geçerli olacak. Yönetim Kurulu'nun para politikası toplantısının tutanakları 2 Ocak'ta yayınlanacak.

Fed de indirime gitti

ABD Merkez Bankası da (Fed) dün, politika faizini beklentiler doğrultusunda 25 baz puan düşürmüş, politika faizini 4,25-4,50 aralığına çekmişti. Söz konusu indirim Fed'in bu yıl yaptığı üçüncü indirim olmuştu.