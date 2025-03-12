Bir yanda Trump, diğer yanda resesyon korkusu... ABD piyasalarında neler oluyor?

ABD Başkanı Donald Trump'ın ocak ayında göreve başlamasının ardından ABD borsalarındaki bahar havası geriden kaldı. Özellikle mart ayının başından itibaren S&P 500, Dow Jones ve Nasdaq endeksleri büyük değer kaybetti.

S&P 500 endeksi, 19 Şubat'ta ulaştığı zirvesine göre yaklaşık yüzde 7, Nasdaq endeksi de 16 Aralık 2024'te gördüğü en yüksek seviyesine kıyasla yüzde 13'ten fazla değer kaybetti.

Piyasalardaki toplam değer kaybı yaklaşık 2 trilyon dolar oldu.

'Korku endeksi' olarak bilinen VIX Endeksi, yüzde 19'un üzerinde artarak 27,8'e yükselerek geçen yıl ağustos ayından bu yana en yüksek seviyesini gördü.

İki büyük düşman!

Dünya Gazetesi yazarı Prof. Dr. Selva Demiralp, BBC Türkçe için kaleme aldığı yazısında, ABD piyasalarında yaşanan son gelişmeleri yorumladı. Prof. Dr. Selva Demiralp, 'hatalı ekonomi politikarı' ve 'belirsizliğin' yatırım iştahının 'en büyük iki düşmanı' olarak tanımladı.

Demiralp, ekononomik büyümenin aşağı yönlü revize edilmesi konusunda beklenti bulunduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Piyasalara hakim olan karamsarlığın nedenlerini, yazının başında vurguladığım iki temel yatırım tehdidiyle özetleyebiliriz... Trump'ın özellikle dış politikada sergilediği "gemileri yakmaktan" çekinmeyen dik başlı tutumun benzerini ekonomi alanında da benimseyeceği endişesi... Politika adımlarındaki tutarsızlık ve belirsizlik ortamı."

Demiralp, bu gelişmelerin ABD ekonomisine dair iyimser beklentilerin hızla tersine dönmesine yol açtığını kaydetti.

Risklere dikkat çekti

Profesör, Trump'ın ekonomik olarak tarifeler, göçmen politikası, bütçe disiplini ve deregülasyonu vaadettiğini belirterek bunları yorumladı: "İlk iki başlık, kısa vadede hem enflasyonu artırıcı hem de büyümeyi yavaşlatıcı etkiler yaratacağından stagflasyonist bir risk taşıyor. Maliye politikası açısından, hükümet harcamalarının azalması büyümeyi baskılarken, vergi indirimlerinin büyük ölçüde geçmiş politikaların devamı olması nedeniyle ek bir canlandırıcı etkisi beklenmiyor.

Son olarak, deregülasyonun kapsamı henüz olduka belirsiz olup 2025'te uygulamaya konulması beklenmiyor."