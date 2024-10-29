Biri 10 diğeri 17 yaşında! ABD'li rapçi Diddy hakkında iki yeni cinsel istismar suçlaması

Amerikalı rapçi ve yapımcı Sean Combs, bilinen adıyla "Diddy" ya da "Puff Daddy" hakkında cinsel istismar suçlamalarıyla iki yeni dava açıldı. Davalarda, Combs’un 2005 yılında 10 yaşında bir çocuğa uyuşturucu verip istismarda bulunduğu ve 2008 yılında 17 yaşındaki başka bir mağduru yetenek seçmeleri sırasında istismara maruz bıraktığı iddia ediliyor.

Combs'un avukatları ise suçlamaları reddederek, "Mahkemede Combs'un kimseye cinsel istismar ya da saldırıda bulunmadığı gerçeği ortaya çıkacaktır" şeklinde savunma yaptı.

Diddy'nin "kirli geçmişi"

Diddy'nin geçmişte "seks ticareti, zorla çalıştırma, adam kaçırma, alıkoyma, kundaklama, uyuşturucu bulundurma, rüşvet ve adaleti engelleme" gibi suçlamalarla da gündeme geldiği biliniyor.

16 Eylül'de bu suçlamalarla gözaltına alınan Combs’un iddianamesinde, düzenlediği partilerde insanları zorla cinsel ilişkiye girmeye zorladığı, mağdurları tehdit ettiği ve susturmak için rüşvet teklif ettiği belirtildi.

Mahkemede hakkındaki suçlamaları reddeden Combs, suçlu bulunması halinde 15 yıl ile ömür boyu hapis cezasına çarptırılabilir. Combs'un davalarının 5 Mayıs 2025'te görülmeye başlanması bekleniyor.