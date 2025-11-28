'Birkaç yıl içinde rüya içi iletişim, olağan bir teknoloji olacak'

Stresten ve trafikten uzak olmak için tüm çalışmalarını evden yürüten Raduga, şirketlerinin REM uykusu ve bilinçli rüya (lucid dream) alanında yürüttüğü çalışmalarla insanların rüya sırasında iletişim kurmasını mümkün kıldığını savundu.

Rüya sırasında iletişim kuruldu

Raduga, geliştirdikleri cihaz sayesinde iki kişi arasında rüya sırasında kısa ifadelerin aktarılabildiğini ve bu konuda hazırlanan bilimsel makalenin yayıma kabul edildiğini belirtti.

Firmanın "REM uykusunun insanlık için yeni teknolojik sıçrama yaratacağı" görüşüyle hareket ettiğini dile getiren Raduga, REM uykusunun insan beynini "iki boyutta da aynı anda var olmayı mümkün kılabilecek kadar güçlü bilinç haline" taşıdığını savundu.

"Rüyadaki tekrarlar, gerçek hayattaki performansı geliştirebiliyor"

Raduga, bilinçli rüya olgusunun düşlerde farkındalık kazanma ve eylemleri kontrol edebilme yeteneği sağladığını ve bu durumun hem psikolojik hem de bilişsel alanlarda önemli faydalar sunduğunu belirtti.

Ayrıca, bilimsel çalışmaların ve travmatik anıların rüyada yeniden düzenlenebildiğini ortaya koyduğunu söyleyen Raduga, "Beyin, gerçek hayatta mı yoksa rüyada mı olduğunu, nerede pratik yaptığınızı ayırt etmiyor. Rüyada yapılan tekrarlar, gerçek hayattaki performansı geliştirebiliyor." dedi.

Raduga, rüya sırasında iletişim kurma deneylerine yalnızca çok deneyimli bilinçli rüya gören katılımcıların dahil olabildiğini vurgulayarak, "Cihaza bağlı halde uyumak, stresi yönetmek ve neredeyse her gece bilinçli rüya oluşturabilmek gerekiyor. Bu nedenle dünyada bu çalışmaya katılabilecek insan sayısı çok az." dedi.

Bilimsel makale yolda

Şirkete göre, deneylerde kullanılan tıbbi sınıf cihaz, elektroensefalografi (EEG), göz hareketi, uyku felci verileri ve kas aktivitesini ölçerek katılımcıların uyku evrelerini uzaktan takip edebiliyor.

Cihaz sayesinde kullanıcıların rüyada bilinç kazandıklarını ve anın tespit edildiğini, bu sırada sunucu sisteminin kulaklık üzerinden ses sinyalleri gönderdiğini ve rüya içinden verilen yanıtların EMG sensörleriyle kaydedildiğini anlatan Raduga, deneyde bir katılımcının verdiği cevabın sistem tarafından diğer kişiye iletildiğini ve iki birey arasında kısa bir ifadenin başarıyla aktarılabildiğini söyledi.

Raduga, rüya içi iletişimle ilgili hazırlanan bilimsel çalışmanın hakem değerlendirmesini geçtiğini ve birkaç ay içinde yayımlanacağını belirterek "Bu makale için bir yıldan fazla çalıştık. İlk kez iki insanın rüyada iletişim kurabildiğini bilimsel olarak gösterdik." diye konuştu.

Firmanın gelecek hedefi: Gerçek zamanlı iletişim

REMspace'in yeni nesil cihazlarının yüzlerce kullanıcıya aynı anda ulaşabileceğinin altını çizen Raduga, hedeflerini daha karmaşık ifadeler göndermek, gerçek zamanlı iletişimi başarmak ve uzun vadede tam cümlelerin rüya içinde aktarılmasını sağlamak şeklinde sıraladı ve "Birkaç yıl sonra bu teknoloji, sıradan bir uygulama haline gelecek." dedi.

Raduga, gelecekte rüyaları kaydedebilen veya manipüle edebilen sistemlerin ortaya çıkabileceği uyarısında bulunarak "Rüyaların hacklenmesi, izinsiz erişimi veya manipülasyon ihtimali ise kaçınılmaz olacaktır. Bu nedenle etik ve güvenlik konularını şimdiden ele almak zorundayız." ifadelerini kullandı.

Şirketin yakında "LucidMe Pro" adını taşıyan yeni uyku maskesini çıkaracağını dile getiren Raduga, bu cihazın EEG sensörleriyle çalışarak bilinçli rüyayı kullanıcı tarafından herhangi bir çaba gerekmeksizin tetikleyebileceğini söyledi.

"Kendi kafatasıma implant yerleştirdim"

Rüyaları kontrol etmek için beyin implantları üzerinde de çalışmalar yaptıklarını anlatan Remspace CEO'su Michael Raduga, "İki yıldan fazla süre önce Kazakistan'da çılgınca bir şey yaptık. Kendi kafatasıma ayna yardımıyla bir implant yerleştirdim. Bu operasyonun 'tarihteki ilk kendi kendine yapılan beyin ameliyatı' olduğunu düşünüyorum." dedi ve implantın işlevsel testlerini ABD'ye taşınmadan önce gerçekleştirdiğini belirtti.

Raduga, yürütülen tüm insan deneylerinin etik kurullardan geçtiğini, bu deneylerde güvenli ekipman kullanıldığını ve katılımcı onaylarının alındığını vurgulayarak "Bu süreçler olmadan hiçbir çalışma, hiçbir makale yayımlanamaz." diye konuştu.

"Hayatının en heyecan verici anı"

Yıllar süren denemelerin ardından sonuç almasının kendisi için "hayatının en heyecan verici anı" olduğunu anlatan Raduga, "Bu, bilim kurguyu gerçeğe dönüştürmenin ilk adımı. Birkaç yıl içinde rüya içi iletişim, olağan bir teknoloji olacak." dedi.

İlham kaynağı: Elon Musk

Evinin her köşesine bilim insanlarının portresini asan Rus asıllı Michael Raduga, girişimcilik sürecinde Tesla, SpaceX ve xAI'in CEO'su Elon Musk'ın kendisine ilham verdiğini belirterek "İlk laboratuvarımı kurarken çok korkuyordum. Hiç deneyimim yoktu. Musk'ın başarılarına bakıp 'O yapabiliyorsa ben de bir laboratuvar kurabilirim ve başarabilirim.' dedim." ifadelerini kullandı.

Ana hedeflerinin REM uykusunu "fethetmek" olduğuna ve bunun, insanlığa aynı anda farklı boyutlarda yeni fırsatlar sunacağına işaret eden Raduga, REM uykusuna ilişkin çalışmaların yapay zekadan sonra büyük bir olay olacağına inandığını sözlerine ekledi.