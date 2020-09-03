Birleşik Krallık, ABD ile ticaret görüşmesi yapacak
Birleşik Krallık ve ABD'nin 8 Eylül tarihinde ticaret görüşmeleri için bir araya geleceği duyuruldu.
Birleşik Krallık Ticaret Bakan Yardımcısı Greg Hands, Birleşik Krallık ve ABD arasında mayıs ayında başlatılan ticaret görüşmelerinin bir sonraki toplantısının 8 Eylül tarihinde gerçekleştirileceğini duyurdu.
Hands, ABD politik yapısının her kademesiyle görüşüleceğini söylediği açıklamasında, Birleşik Krallık'ın ABD Kongresi'nde yer alan Demokrat ve Cumhuriyetçi parti üyelerinin desteğini kazanmak istediklerini söyledi.
Birleşik Krallık Uluslararası Ticaret Bakanı Liz Truss, daha önce yaptığı bir açıklamada iki ülke arasında ticaret anlaşmasının bir termin tarihi olmadığını söylemişti.