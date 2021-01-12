Birleşik Krallık BAE’yi seyahat koridorundan çıkardı

Birleşik Krallık Ulaştırma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Birleşik Arap Emirlikleri’nden gelen yolcuların, İngiltere, İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda ziyaretlerinde 10 günlük karantinaya girmeleri gerektiği duyuruldu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, söz konusu kararın sebebinin Birleşik Arap Emirlikleri’nde COVID-19 vakalarının geçtiğimiz hafta yüzde 52 artması üzerine alındığı belirtildi.

Mevcut kurallara göre, uluslararası yolcuların İngiltere ya da İskoçya’ya girişlerinde en fazla üç gün önce yaptırılmış negatif sonuçlu COVID-19 testi belgelerini göstermek zorundalar.