Birleşik Krallık, Brexit sonrası anlaşmalar peşinde

08 Şubat 2020

Hilal SARI

En önemli imalat bileşenleri üzerindeki gümrük vergilerini kaldırmayı amaçlayan hükümetin başındaki Başbakan Johnson, ticareti Brexit’in en büyük ödülü olarak değerlendiriyor.

Yönetim ‘hassas’ İngiliz ürünlerini korumak istiyor

Birleşik Krallık Uluslararası Ticaret Bakanı Liz Truss, Washington ile ticaret görüşmelerine klavuz oluşturacak prensipleri belirleyen isim. Truss Birleşik Krallık’ın ticaret anlaşmasının her iki tarafa fayda sağlayacak vergi indirimlerini içermesini ve ‘hassas’ İngiliz menşeli ürünleri ise korumayı hedeflediklerini belirtiyor. Öte yandan İngiliz ekonomi yönetiminin hedefi hizmet sektörünü hızlandırmak ve ABD pazarına erişimi de maksimize etmek.

Avustralya’da ilk görüşmeler başladı

ABD Başkanı Boris Johnson, uzun bir süredir Avrupa Birliği’nden ayrılmanın en büyük ödüllerinden birinin de farklı ekonomilerle ticaret anlaşmaları imzalayabilecek olmaları olduğunu savunuyor. Bu nedenle Johnson, ABD, Japonya, Avustralya ve Yeni Zelanda ile bu yıl içinde ticaret anlaşması imzalanmasını öncelikli olarak değerlendirecek. Öte yandan hükümetin yaptığı resmi açıklamalar yurtdışı menşeli ürünlerin Birleşik Krallık pazarına erişiminin daha da kolaylaştırılması üzerinde de çalıştığına işaret ediyor. Dışişleri Bakanı Dominic Raab ise perşembe günü Avustralya’da Başbakan Scott Morrison hükümetiyle Singapur, Malezya ve Japonya'nın içinde bulunacağı ülkeler grubuyla bir ticaret anlaşması imzalanması için ilk görüşmeleri yaptı.

İlk iş AB’nin karmaşık gümrük vergilerinden kurtulmak

Bu hafta perşembe günü hükümet tarafından duyurulan taslak önerilere göre ilk iş AB ile ayrılık sürecinin son ayağı olan ‘geçiş döneminin’ Aralık sonunda bitmesinin ardından gümrük vergilerini sadeleştirmek. Sonrasında Birleşik Krallık kendi gümrük vergilerini belirleyecek. En küçük gümrük vergilerinin kaldırılması, aynı zamanda Birleşik Krallık’ın kendisinin üretmediği önemli ürün bileşenleri üzerindeki gümrük vergilerinin de kaldırılması öngörülüyor. Diğer gümrük vergileri 5 Mart’a kadar kamunun da değerlendirilmesine sunulan planlara göre yüzde 2,5’e düşürülecek. Truss yazılı olarak yaptığı açıklamada “Şimdi en önemli iş Avrupa Birliği tarafından uygulamak zorunda olduğumuz karmaşık gümrük tarifelerini sadeleştirmek. Yüksek gümrük vergileri şirketleri zorluyor ve tüketicilerin maliyetlerini yükseltiyor” ifadelerini kullandı ve şöyle devam etti: “Bu İngiliz tüketiciler ve İngiliz şirketler için doğru olan kendi gümrük vergisi stratejimizi belirleyebilmemiz için bir fırsat.”

Sıkı pazarlıkla üç yılda % 80’i tamamlanacak

Truss Birleşik Krallık parlamentosuna yaptığı ayrı bir açıklamada ise ekonomi yönetiminin ülkenin dış ticaretinin yüzde 80’ini gerçekleştirdiği ülkelerle anlaşmaların üç yıl içinde tamamlanmasını hedeflediklerini belirtiyor. Truss parlamentoya yaptığı açıklamada “Birleşik Krallık ticaretimizin yüzde 80’ini gerçekleştirdiğimiz ülkelerle ticaret anlaşmalarını üç yıl içinde tamamlamayı hedeflesek de ‘sıkı bir pazarlığa’ girme niyetinde. Hükümet gerektiği durumlarda pazarlık masasından kalkıp gidebilmeli” ifadelerini kullandı.