Birleşik Krallık COVID-19 ödemelerine eylülde başlayacak

27 Ağustos 2020

Birleşik Krallık Sağlık Bakanı Matt Hancock, COVID-19 sebepli iş kayıpları ve COVID-19'un yaygın olduğu bölgelerdeki düşük gelirli vatandaşlar için yapılacak devlet desteği ödemelerinin eylül ayında başlayacağını duyurdu.

Alınna karar göre, COVID-19 testi pozitif çıkan kişiler ve yakınları ile bireysel karantina sebebiyle evden çalışamayanlar için 182 sterlin ödeme yapılacak.

Hancock, "Bu yeni ödeme sistemi ile düşük gelirli vatandaşlar ve evden çalışamayanlar virüsle mücadeleye katkı sağlayabilecekler." dedi.