Birleşik Krallık ekim ortasına kadar AB ile anlaşmak istiyor

02 Ekim 2020

Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson'ın sözcüsü yaptığı açıklamada, Birleşik Krallık'ın, şirketlerin Brexit sonrası geçiş dönemine hazırlanmak için zamanları olmasını sağlamak için ekim ayı ortasına kadar Avrupa Birliği ile bir ticaret anlaşmasına varmayı hedeflediğini söyledi.

"Mümkün olduğunca çabuk bir çözüm istiyoruz, bu yüzden Başbakan Johnson yarın sonraki adımları görüşmek üzere Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile görüşecek" dedi.

Johnson ve von der Leyen, Birleşik Krallık ve AB arasındaki ilişkilerdeki güncel gelişmeleri tartışmak için cumartesi günü bir video konferans düzenleyecek.