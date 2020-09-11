Birleşik Krallık ekonomisi temmuzda yüzde 6,6 büyüdü

11 Eylül 2020

Birleşik Krallık Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) verilerine göre, ülke ekonomisi temmuz ayında yüzde 6,6 büyüdü ancak salgın öncesi döneme göre yüzde 11,7 aşağıda kaldı.

Ülke ekonomisinin toparlanma yolunda olduğunu ancak salgın öncesine düzeylere dönmek için henüz zaman ihtiyaç olduğunu belirten ONS Ekonomik İstatistikler Direktörü Darren Morgan, "İmalatın tüm alanlarında iyileşmeler görüldü, fakat hem inşaat hem de imalat sektörleri salgın öncesi döneme göre oldukça daraldı." dedi.

Diğer yandan Birleşik Krallık'ın ticaret dengesi temmuz ayında 6,4 milyar sterlin açık verdi. Görülen açık, ihracat 2,7 milyar sterlin azalırken, ithalatın 8,5 milyar sterlin düşmesiyle gerçekleşti.

ONS verileri, ülkenin sanayi üretimi temmuzda son üç aylık döneme göre aylık yüzde 5,2 arttığını gösterdi. Söz konusu artışa imalat sanayi yüzde 6,3 artışla katkı sağlarken, toplam imalat yüzde 3,5, toplam üretim ise yüzde 13,5 azaldı.