Birleşik Krallık evden çalışacak

22 Eylül 2020

Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson'ın, ülkede COVID-19 hızla artması üzerine mevcut kısıtlamaları sıkılaştıracağı ve vatandaşlara evden çalışma çağrısı yapacağı konuya yakın yetkililer tarafından duyuruldu.

Johnson, bilim insanlarının acil olarak önlem alınmadığı durumda ölüm sayılarının artacağı uyarısı yapmalarıyla, bugün önce parlamentoda bakanlarla bir acil toplantı yapacak, daha sonra da akşam saatlerinde ulusa seslenecek.

Johnson'ın geçtiğimiz haftalarda yaptığı işe dönüş çağrısından sonra, Birleşik Krallık vakalarında keskin bir artış görülmesi üzerine yeniden evden çalışma ve gerekmediği durumlarda evden çıkmama çağrısı yapacak.

Birleşik Krallık kabine üyesi Michael Gove, "Evden çalışma ihtimali olan herkese, bu şansı kullanma çağrısı yapıyoruz" dedi.