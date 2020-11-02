Birleşik Krallık Finansal Hizmetler Otoritesi, bankalara ek destek planlıyor
Birleşik Krallık Finansal Hizmetler Otoritesi (FSA) virüsten etkilenen bankalar için ek destek planladığını duyurdu.
Birleşik Krallık Finansal Hizmetler Otoritesi (FSA) COVID-19 salgınından olumsuz etkilenen bankalara destek amacıyla ek tedbirler alacağını açıkladı.
FSA açıklamasına göre kişisel krediler, kredi kartları, otomobil finansmanı ve yüksek maliyetli kısa vadeli kredilerde dah önce yapılan geçici düzenlemelere yönelik güncellemeler önerilecek. Temmuz ayında sunulan imkan kapsamında tüketici kredisi yapılandırması için başvurmamış bireylere yeni bir yapılandırma hakkı tanınacak.