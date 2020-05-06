Birleşik Krallık 'gevşeme' takvimini pazar günü açıklayacak

06 Mayıs 2020

Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson bugün yaptığı açıklamada hükümetin pazar günü koronavirüs yasaklarında gevşeme takvimini açıklamayı planladığını ve bazı kararların önümüzdeki günlerde yürürlüğe girmesini umduğunu söyledi.

Parlamentoda muhalefet partisi lideri Keir Starmer'ın insanların ne zaman işlerine döneceğine ilişkin sorusu üzerine söz alan Johnson "Tabi ki bu konudaki planımızı pazar günü açıklayacağız" dedi.

Johson sözlerini "Pazara kadar beklememizdeki amaç verilerin yasakların gevşemesi konusunda ne kadar ileri gidebileceğimizi göstermesini görmek. Bazı kararların mümkünse Pazartesi'den itibaren yürürlüğe girmesini istiyoruz." diyerek tamamladı.