Birleşik Krallık inşaat sektörü ağustosta daraldı
Birleşik Krallık'ta inşaat PMI ağustosta 54,6 puana geriledi.
Birleşik Krallık inşaat sektörü satın alma yöneticileri endeksi (PMI) verilerine göre, endeks ağustos ayında, temmuz ayındaki 58,1 puandan, beklentinin 58,5 puana artış olmasına rağmen, 54,6 puana geriledi.
Endekse göre ağustos ayında konut inşaatları artarken, ticari binalar ve inşaat mühendisliği faaliyetlerinde düşüş görüldü.
Raporda ayrıca yeni siparişlerin ağustos ayında görülen hafif artışla birlikte üst üste 3 aydır yükseldiğine yer verildi.