Birleşik Krallık kısıtlamalara devam edecek

Birleşik Krallık Sağlık Bakanı Matt Hancock, yaptığı açıklamada COVID-19 virüsünün daha bulaşıcı varyantının ne ölçüde ölümcül olduğunu henüz bilmediklerini belirterek, kısıtlamaları kaldırmak için çok erken olduğunu söyledi.

Sky News’a konuşan Hancock, eldeki verilerin ülkede uygulanan kısıtlamaların istenen etkiyi gösterdiğine işaret ettiğini ancak kısıtlamaların hafifletilmesi için zamana ihtiyaç olduğunu açıkladı.

Hancock ayrıca, hükümetin ek tedbirler olarak güney afrika ve Brezilya’da artan vakalar karşısında sınır kontrolleri uygulamasına başlama ihtimalinin görmezden gelinemeyeceğini belirtti.

Birleşik Krallık’ın geçtiğimiz günlerde açıkladığı günlük vaka sayısının 40 binin üzerinde eyredeken, günlük ölümler bini aştı. Birleşik Krallık, İspanya ile birlikte Avrupa’da en çok COVID-19 vakasının görüldüğü merkez konumunda.