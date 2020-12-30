Birleşik Krallık Oxford-AstraZeneca COVID-19 aşısına onay verdi

Dünya genelinde korona salgını etkisini devam ettirirken, ilaç firmaları tarafından geliştirilen COVID-19 aşıları da tek tek onaylanıyor. ABD’li Pfizer ve Alman BioNTech tarafından geliştirilen COVID-19 aşısının Birleşik Krallık'ta onay alınmasının ardından gözler diğer aşılara çevrilmişti. Oxford-AstraZeneca, Pfizer-BioNTech tarafından geliştirilen aşının ardından onay aldı. Birleşik Krallık'ta Ulusal İlaç ve Sağlık Ürünleri Denetleme Kurumu (MHRA) tarafından onay alan aşının güvenli ve etkili olduğu açıklandı

Oxford-AstraZeneca aşısının salgının seyrini değiştireceğine inanılıyor. Ücreti ve saklama koşulları ile Birleşik Krallık hükümetinin salgınla mücadelede elini rahatlatacak gibi görülüyor. Birleşik Krallık, AstraZeneca’dan 100 milyon doz sipariş etmişti.

Oxford-AstraZeneca tarafından geliştirilen aşı 2020 yılının ilk yıllarında projelendirilmiş, nisan ayında gönüllülere testlerine başlanmıştı. Dünya genelinde deneme aşamaları dışında COVID-19 aşısı ilk olarak Margaret Keenan’a yapılmıştı. İlk aşıdan bugüne 600 bin kişiye COVID-19 aşısı yapıldı.

Birleşik Krallık başbakanı Boris Johnson aşının onaylanması haberini, "Birleşik Krallık bilimi adına bir zafer olarak değerlendirdi.