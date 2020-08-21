Birleşik Krallık özel sektör büyümesi 7 yılın zirvesinde
Birleşik Krallık'ın özel sektör büyümesi beklentileri aşarak ağustos ayında 7 yılın zirvesine ulaştı.
Birleşik Krallık'ta bileşik PMI ağustos ayında 7,2 puan artışla, temmuz ayındaki 57,1 puandan, 60,3 puana yükselerek 2013 yılının ekim ayından bu yana görülen en yüksek düzeye ulaştı.
Diğer yandan ağustos ayında, hizmet PMI 1,05 puan artışla, temmuz ayındaki 56,5 puandan, 60,1 puana yükselirken, imalat PMI 0,74 puan artışla, temmuz ayındaki 53,3 puandan, 55,3 puana yükseldi.
IHS Markit Ekonomi Direktörü Tim Moore, ağustos ayına ait verilerin toparlamada aylık bazda hızlanma olduğunu gösterdiğini söyledi ve ekledi, "Bileşik PMI'da görülen artış hızı son 7 yılın en yükseği oldu."