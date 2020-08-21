Birleşik Krallık perakende satışları yüzde 3,6 arttı
Birleşik Krallık'ta perakende fiyat endeksi temmuzda aylık yüzde 3,6 ve yıllık yüzde 1,4 arttı.
Ulusal İstatistik Ofisi'nin verilerine göre, Birleşik Krallık'ta haziran ayında yüzde 13,9 artan perakende satış endeksi, temmuz ayında yüzde 3,6 yükseldi.
Gıda dışı perakende satış fiyatları temmuzda yüzde 10 artarken, akaryakıt satışları yüzde 26,2 yükseldi ancak iki endeks de şubat ayı düzeylerinin altında kaldı.
Çevrimiçi satışlar aylık yüzde 7 düştü, ancak buna rağmen salgın öncesi döneme göre yüzde 50,4 artmış durumda.
Birleşik Krallık'ın perakende satışları temmuz ayında yıllık bazda yüzde 1,4 arttı.Beklenti endeksi yüzde 1,6 düşmesi yönündeydi.