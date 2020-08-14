Birleşik Krallık seyahat kısıtlaması listesini güncelledi
Birleşik Krallık, Fransa ve Hollanda'yı güvenli seyahat koridorundan çıkardı.
Birleşik Krallık, aralarında Fransa ve Hollanda'nın da olduğu bir grup ülkeyi, COVID-10 vaka sayılarındaki artış nedeniyle güvenli seyahat koridorundan çıkardığını açıkladı.
Yapılan açıklamada, söz konusu ülkelerden gelen ziyaretçilerin, 15 Ağustos tarihinden itibaren, 14 günlük boyunca karantinaya alınacakları belirtildi.
Birleşik Krallık'ın güvenli seyahat koridorundan çıkardığı ülkeler arasında Monako, Malta, Turks ve Caicos adaları ile Aruba da bulunuyor.
Diğer yandan 15 Ağustos tarihinden itibaren toplum içinde maske takmayanları cezalandırılacağı belirtildi.