Birleşik Krallık şirketlerinin borçlanmaları bu yıl 5 kat arttı

02 Kasım 2020

EY ITEM Club for Financial Services tarafından hazırlanan rapora göre, Birleşik Krallık şirketlerinin borçlanmaları pandeminin etkisi ile bu yıl 5 kat arttı ve şirketlerin bu borcu azaltmaya 2022'ye kadar başlamaları muhtemel görünmüyor.

Bankaların finansal olmayan şirketlere net kredilerinin ocak-ağustos döneminde 43.2 milyar GBP'ye ulaştığını belirten EY, 2019 yılının tamamında net kredilerin 8,8 milyar GBP seviyesinde olduğunu hatırlattı.

Toplam işletme kredilerinin bu yıl yüzde 11 artarak 493 milyar GBP seviyesine ulaşmasını bekleyen EY, geçen yıl toplam kredilerin sadece yüzde 2 arttığını ve 2010-2019 ortalamasında kredilerin yıllık yüzde 1,4 düşüş gösterdiğini de belirtti.

EY'nin çalışmasına göre bu yıl tüketici kredilerinin yüzde 5 azalarak 212 milyar GBP olması bekleniyor.

Uygulanan karantina ve kapatma tedbirlerinin ekonomik şartların normale dönmesini kayda değer şekilde geciktireceğini belirten ITEM Club, şirketlerin borçları geri ödemeye ve azaltmaya 2022 yılına veya daha sonrasına kadar başlayamayacaklarını öngördü.