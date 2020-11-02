Birleşik Krallık Ticaret Bakanlığı: ABD ile ticaret anlaşması müzakereleri yolunda

02 Kasım 2020

Birleşik Krallık Ticaret Bakanlığı'ndan ABD ile yapılan ticaret ticaret görüşmeleri ile ilgili yazılı açıklamada, "Müzakerelerde bugüne kadar sağlanan ciddi ilerlemeyi takiben, iki taraf da geniş kapsamlı bir anlaşma yolunda olunduğuna güveniyor" denildi.

Açıklamada ayrıca, ABD seçimlerinden sonrasında müzakerelerin ilerlemesi için iyi bir pozisyonda olunduğuna inanıldığı da ifade edildi.

Ekim ayında ABD Ticaret Temsilcisi Robert lightizer ve Birleşik Krallık Ticaret Bakanı Liz Truss görüşmeler ile ilgili olumlu açıklamalar yapmışlardı.