Birleşik Krallık turist sayısında artış bekliyor

10 Ekim 2017

Birleşik Krallık’ın turizm tanıtım ajansı VisitBritain 2017'nin sonunda ülkeyi ziyaret eden turist sayısının 39,7 milyona ulaşmasının beklendiğini açıkladı.

VisitBritain’dan yapılan açıklamada bu yılın sonunda Birleşik Krallık’a gelen toplam turist sayısının bir önceki yıla kıyasla yüzde 6 artarak toplam 39,7 milyona ulaşmasının öngörüldüğü belirtildi.

Ülkeye gelen turistlerin toplam harcamasının ise bu yılın sonunda bir önceki yıla kıyasla yüzde 14 artarak 25,7 milyar sterline ulaşmasının beklendiği kaydedildi.

2017'nin ilk altı ayına ilişkin verilere göre Birleşik Krallık’ı ziyaret eden toplam turist sayısı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 8 artarak 23,1 milyon seviyesine ulaştı.

Bu yılın temmuz ayında ülkeyi ziyaret eden turist sayısı ilk kez 4 milyona ulaştı.

VisitBritain Başkanı Steve Ridgway, turizmin ülke ekonomisi için her yıl yaklaşık 127 milyar sterlin seviyesinde katma değer oluşturduğunu belirterek, “Birleşik Krallık’ta turizm sektörü otomotiv sektöründen yaklaşık 2,5 kat daha büyük ve yaklaşık 3 milyon insana istihdam sağlıyor. Turizm sektörü hiçbir ticaret anlaşmasına gerek olmadan en önemli girdiyi sağlıyor.” değerlendirmesinde bulundu.

İngiliz sterlini geçen yılın haziran ayında yapılan Avrupa Birliği (AB) referandumundan ayrılık kararının çıkmasından (Brexit) bu yana diğer para birimleri karşısında değer kaybetmeye devam ediyor.

Bu durum özellikle ABD ve AB ülkelerinden Birleşik Krallık’a tatil amaçlı gelen turistlerin alım gücünü artırıyor.

Kaynak: AA