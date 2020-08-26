Birleşik Krallık ve Japonya eylüle kadar ticaret anlaşması imzalayacak

26 Ağustos 2020

Japonya'nın Nikkei gazetesinde yer alan habere göre, Birleşik Krallık ve Japonya ağustos ayı içinde karşılıklı bir ticaret anlaşması imzalayacak. Anlaşmanın imzalanması durumunda, Birleşik Krallık Brexit'ten bu yana ilk defa büyük bir ülke ile bir ticaret anlaşması imzalamış olacak.

Haberde, anlaşmanın Japonya ile Avrupa Birliği arasında imzalanan anlaşma ile benzerlik göstereceği belirtilirken, Japon firmaların 2021 yılında tamamlanacak olan Brexit geçiş sürecinden olumsuz etkilenmelerinin önüne geçmek amaçlandığı belirtildi.

Anlaşmaya göre, Japon menşeli araçlara uygulanna gümrük tarifeleri kademeli olarak yıllar düşürülerek 2026 yılında gümrük vergisinden muaf olacak. Aynı şekilde Birleşik Krallık'ın Japonya'ya ihraç ettiği peynirler de zaman içinde gümrük vergisinde muaf olacak.