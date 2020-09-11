Birleşik Krallık ve Japonya ticaret anlaşması üzerinde anlaştı

11 Eylül 2020

Birleşik Krallık Uluslararası Ticaret Bakanı Liz Truss, Japonya Dışişleri Bakanı Toshimitsu Motegi ile, imzalanması planlanan ve iki ülke arasındaki ticareti 15,2 milyar sterlin artıracağı hesaplanan anlaşmanın an hatları üzerinde anlaştıklarını duyurdu.

Anlaşmaya göre, Birleşik Krallık işletmeleri Japonya'ya yapılan ihracatın yüzde 99'unda gümrük vergisi ödemeyecek. Anlaşmanın diğer maddeleri ise gelişmiş dijital ortaklık, finansal hizmetler için daha iyi piyasa erişimi imkanları ve vasıflı iş gücü için daha fazla imkan sağlanması olarak açıklandı.

İki ülke arasındaki anlaşmanın, Brexit sonrasındaki ilk ticaret anlaşması olması sebebiyle tarihi bir önemi olduğunu söyleyen Truss, "Çok kısa sürede ve olumsuz koşullara rağmen üzerinde anlaştığımız ticaret anlaşması Avrupa Birliği dahilinde uygulanan anlaşmadan daha verimli olacak. Bu anlaşma ile Birleşik Krallık'ın imalat, gıda ve içecek ve teknoloji şirketlerine yeni kazanımlar sağlayacağız." dedi.