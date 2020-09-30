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Birleşik Krallık ve Norveç balıkçılık konusunda anlaştı

Norveç hükümetinden yapılan açıklamada, Birleşik Krallık ile balıkçılık konusunda ikili bir anlaşmaya varıldığı duyuruldu.

Birleşik Krallık ve Norveç balıkçılık konusunda anlaştı
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Norveç hükümeti, Birleşik Krallık ile bir ikili anlaşma imzalayarak balıkçılık konusunda iki ülkenin anlaştığını açıkladı.

Anlaşmaya göre, önlemler, lisanslar ve araştırmalar konuları kontrol edilecek ve balıkçılık kotaları ile suya erişim konuları karşılıklı olarak mübadele edilecek.

2021 yılında yürürlüğe girmesi beklenen anlaşma, Birleşik Krallık'ın Brexit sonrası balıkçılık konusundaki ilk anlaşması olma özelliğini taşıyor.

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