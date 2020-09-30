Birleşik Krallık ve Norveç balıkçılık konusunda anlaştı

30 Eylül 2020

Norveç hükümeti, Birleşik Krallık ile bir ikili anlaşma imzalayarak balıkçılık konusunda iki ülkenin anlaştığını açıkladı.

Anlaşmaya göre, önlemler, lisanslar ve araştırmalar konuları kontrol edilecek ve balıkçılık kotaları ile suya erişim konuları karşılıklı olarak mübadele edilecek.

2021 yılında yürürlüğe girmesi beklenen anlaşma, Birleşik Krallık'ın Brexit sonrası balıkçılık konusundaki ilk anlaşması olma özelliğini taşıyor.