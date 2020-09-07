"Birleşik Krallık'ın Brexit anlaşmasına uyacağından eminim"

07 Eylül 2020

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Birleşik Krallık'ın, Avrupa Birliği (AB) ile verimli ilişkilerini sürdürmek için, ülkenin birlikten ayrılışı ile ilgili imzalanan anlaşmaya uyacağından emin olduğunu söyledi.

Sabah saatlerinde gelen Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson'ın AB'den ayrılma anlaşmasının kimi kısımlarını geçersiz kılmak istediği haberleri ile AB, İskoçya ve Kuzey İrlanda'da endişelere neden olmuştu.

Johnson ile ilgili basına yer alan haberleri üzerine bir açıklama yapan von der Leyen, "İnanıyorum ki Birleşik Krallık hükümeti imzalanan anlaşmaya uyacaktır. Bu anlaşma uluslararası hukuk kurallarına göre bağlayıcılığı olan ve geleceğe yönelik ortaklıklar için ön koşul olan bir anlaşma. İrlanda ve Kuzey İrlanda protokolleri ortak pazar ve Britanya'ya barış ve istikrarı korumak için son derece önemli." dedi.