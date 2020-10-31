Birleşik Krallık'ta 1 ay sürecek karantina ilan edildi

31 Ekim 2020

Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson, COVID-19 salgınının kış aylarında daha daha etkili olacağı öngörüleri sebebiyle 5 Kasım ve 2 Aralık tarihleri arasında ülke genelinde karantina uygulanacağını açıkladı.

Johnson yaptığı açıklamada, vatandaşların sadece eğitim, iş ve gıda alışverişi gibi belirli durumlar dışında evlerini terk etmemeleri gerektiğini ve okullar, eğitim kurumları ve evden çalışmanın mümkün olmadığı işletmelerin açık olacağını söyledi.

Bu salgınının atlatılacağını söyleyen Johnson, "Sonbaharda görülen vaka artışının önüne geçmek istiyorsak şimdi harekete geçmeliyiz. Evde kalın, hayat kurtarın" dedi.

Alınan kararda Birleşik Krallık COVID-19 vaka sayısının 1 milyonu aşmasının da etkisi oldu.