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Birleşik Krallık'ta enflasyon yüzde 1 arttı

Birleşik Krallık'ta tüketici fiyatları temmuzda aylık yüzde 0,4 ve yıllık yüzde 1 yükseldi.

Birleşik Krallık'ta enflasyon yüzde 1 arttı
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Ulusal İstatistik Ofisi verilerine göre, Birleşik Krallık'ta tüketici fiyat endeksi temmuz ayında aylık yüzde 0,4 ve yıllık yüzde 1 yükseldi. Beklenti aylık yüzde 0,1 düşüş ve yıllık yüzde 06 artış olması yönündeydi.

Perakende satış endeksi ise aylık, yüzde 0,1'lik beklenti üzerinde, yüzde 0,5 ve yıllık, yüzde 1,2'lik beklenti üzerinde, yüzde 1,6 arttı.

Üretici fiyat endeksi, yüzde 0,2'lik artış beklentisine rağmen aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 0,9 düştü. Endeks yıllık bazda değişim beklentilerini karşıladı.

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