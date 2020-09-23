Birleşik Krallık'ta finansal kurumlar evden çalışacak

23 Eylül 2020

Birleşik Krallık'ta alınan COVID-19 vakalarında görülen hızlı artış üzerine, alınan önlemler kapsamında getirilen evden çalışma sistemi banka ve sigortacılık sektörlerinde ofiste olmak zorunda olmayan çalışanlarının evlerine geri döneceği belirtildi.

Barclays sözcüsünün yaptığı açıklamada, firmanın geçtiğimiz günlerde ofisten çalışmaya başlayan bin kadar çalışanının yeniden evden çalışmaya başlayacağını duyurdu.

Fransız banka Societe Generale de, "Birleşik Krallık hükümetinin kararları doğrultusunda" hareket edeceğini açıkladı.

Sigorta borsası Lloyd's'dan yapılan açıklamada yalnızca alım-satım bölümününün ofisten çalışacağı ifade edildi.

Goldman Sachs, Birleşik Krallık'ta sadece ofiste bulunması gereken görevlerde yer alan çalışanların evden çalışma sistemine dönmeyeceği açıklandı.

Birleşik Krallık'ta kimi bankalar sene sonuna dek tüm çalışanlarının işlerine evden devam edeceğini açıklarken, daha fazla finans kurumundan evden çalışma kararı bekleniyor.