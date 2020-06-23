Birleşik Krallık'ta imalat PMI, büyüme bölgesine girdi

23 Haziran 2020

CIPS ve IHS Markit tarafından açıklanan Birleşik Krallık'ın imalat sektörü satın alma yöneticileri endeksi (PMI) Haziran ayında 50.1 seviyeside gerçekleşti. Endeks Mayıs ayında 40.7 düzeyinde gerçekleşmişti. Piyasa beklentileri 50 ve 41.3 aralığında değişiyordu.

Geçtiğimiz yılın aynı döneminde 48 değerini alan endeks bu yılın Haziran ayında 50.1 ile genişleme alanına girmiş oldu ve Şubat ayından bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Ülkede hizmet PMI da 40 düzeyindeki beklentilerin üzerine çıkarak 47 seviyesinde gerçekleşti.

Haziran ayında yeni siparişler ise Mayıs'taki 35.2'lik seviyesinden 47.4'e yükseldi.