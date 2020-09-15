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Birleşik Krallık'ta işsizlik 3 aylık dönemde yüzde 4,1 arttı

Birleşik Krallık'ta son üç ayı kapsayan işsizlik temmuz ayında yüzde 4,1 arttı.

Birleşik Krallık'ta işsizlik 3 aylık dönemde yüzde 4,1 arttı
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Birleşik Krallık Ulusal İstatistik Ofisi verilerine göre, Birleşik Krallık'ta işsizlik mayıs, haziran ve temmuz aylarını kapsayan haziran döneminde yüzde 4,1 arttı.

İşsizlik bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,2 ve bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 0,3 artarken, istihdam oranı yıllık yüzde 0,4 artışla yüzde 76,5 düzeyine yükseldi. Mayıs döneminde iş açığı 434 bine ulaşırken, temmuz dönemine göre yüzde 30'a yakın arttı.

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