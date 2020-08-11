Birleşik Krallık'ta işsizlik değişmedi
Birleşik Krallık'ın işsizlik oranı haziran ayında yüzde 3,9'da sabit kaldı.
Birleşik Krallık'ın işsizlik oranı haziran ayında, COVID-19 önlemlerinin gevşetilmesiyle ekonominin toparlanma sinyalleri vermesi etkisiyle, mayıs ayına göre bir değişim göstermeyerek yüzde 3,9 düzeyinde sabit kaldı. Beklenti işsizliğin yüzde 4,2'ye yükselmesiydi.
Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) verilerilerine göre , Birleşik Krallık'ta COVID-19 salgınının başlangıcından bu yana 730 bin kişinin işini kaybettiğini gösterdi.
Ülkenin saatlik ortalama kazançları haziranda, beklenti olan yüzde 1,1'lik düşüşün üzerinde, yüzde 1,2 azaldı. Saatlik ortalama kazançlar mayıs ayında yüzde 0,3 azalmıştı.
İşsizlik hak başvuruları haziranda yüzde 116,8 artışla 28,1 bin kişiden 94,4 bin kişiye yükseldi.