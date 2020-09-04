"Birleşik Krallık'ta işsizlik önemli derecede artacak"

04 Eylül 2020

İngiltere Merkez Bankası Para Politikası Komitesi üyesi Michael Saunders, kayıpları telafi etmek için faaliyet ve çalışma saatlerinin acilen artmadığı durumda işsizliğin artacağını söyledi ve ekim ayında sona erecek olan ücretsiz izin programı ve şirketlerin istihdama zayıf katkılarının olumlu bir ortamı işaret etmediğini ekledi.

Saunders Birleşik Krallık ekonomisinin büyümesinin önündeki engeller arasıda, COVID-19 sebepli karantinaların oluşturuduğu ekonomik belirsizlikler ve Brexit belirsizliklerini gösterdi.

Düşen faiz oranlarının beklenenden daha düşük düzeyde teşvik edici olduğunu ifade eden Saunders, komitenin para politikasını yüzde 2 enflasyon hedefi doğrultusunda düzenlemeye hazır olduğunu söyledi.