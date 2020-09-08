Birleşik Krallık’ta üst düzey istifa

08 Eylül 2020

Financial Times’ın haberine göre, konuya yakın iki yetkili, Jones’un Brexit süreci ve özellikle Kuzey İrlanda özelinde Brexit’in nasıl uygulanacağı konusunda Birleşik Krallık Başbakan Boris Johnson ile ciddi fikir ayrılıkları yaşadığını ve bu durumdan “oldukça mutsuz” olduğunu belirtti.

Johnson geçen haftalarda Kuzey İrlanda’nın Avrupa Birliği ile ekonomik ilişkilerine müdahale etmesine olanak tanıyan “iç piyasa yasasını” imzalamıştı. Kuzey İrlanda’nın ekonomik refahı taraflar arasındaki barış ve huzurun temel dayanağı olarak görülüyor.